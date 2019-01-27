中美談判趨樂觀　溫鋼城料恒指二萬八遇阻

中國國務院副總理劉鶴將就新一輪中美貿易談判到訪美國，市場觀望兩國貿易磋商進展。中投傲揚基金經理溫鋼城表示，市場對談判結果趨向樂觀，加上美國聯儲局或提早停止縮減資產負債表，消息料會刺激大市全面反彈，預期恒指在連升四星期後在26,800點有支持，再跌空間有限，在28,000點高位將見阻力。



他續指，儘管中美不太可能在本周的談判中解決所有爭端，尤其是中國的結構性改革及知識產權等議題，但雙方最終達成「弱協議」的機會頗高。他認為，港股最壞情況已過去」，當中看好公用股、高息股及基建股，料可受惠於中國經濟刺激政策。另外，他又提及，市場已逐漸消化美國科技企業盈利或下跌的因素，將利好本港科網股表現，其中騰訊(00700)短期料可上試350元。

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