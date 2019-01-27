全球股市幾時大調整？要睇特朗普「呢日」...

全球股市雖然在2019年元旦後首日表現不濟，但之後極速重拾升浪至上周，究竟何時才會調整惹關注，或許投資者可看看「這日」何時來臨。



外國傳媒報道，儘管美國總統特朗普結束了長達一個多月的政府局部關門鬧劇，但他的一年一度國情咨文演講仍然未有定案。目前能夠確定的是，演講不會在原定的1月29日(周二)進行，因美國國會眾議院議長佩洛西的發言人日前表示，演講不會發生在1月29日。



所謂國情咨文，即猶如香港特首的「施政報告」。若回顧歷史，特朗普何時發表國情咨文，就是股市何時調整的關鍵。



根據往績，自2001年以來，在國情咨文發表後的一周，標指通常要跌逾1%，過去18年，只有6年是升市。舉行來說，2018年股市就大幅調整逾4%，一個月後仍跌約4%。(本文附圖)



因此，投資者可密切關注特朗普何時落實發表國情咨文，屆時投資可能要保守一些。

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