本周焦點：重要經濟數據多　中美談判開始

環球股市1月至今重現升浪，港股更連升4周，調整壓力逐漸增大，雖然美國政府局部關門暫時解決，但本周仍有一系列可能會擾亂市場的事項發生，投資者不妨多加關注。以下為香港時間：



【1月28日星期一】

21：30美國公布去年11月貿易帳，會涉及對華貿易數字；去年12月耐用品訂單初值、去年12月零售銷售、去年11月批發庫存

時間不定：中美副部級貿易談判展開



【1月29日星期二】

21：30美國公布去年12月批發庫存

23：00美國公布1月消費者信心指數；英國國會討論脫歐「B計劃」並進行表決



【1月30日星期三】

21：15美國公布俗稱「小非農」的ADP就業職位數字

21：30美國公布去年第4季經濟增長

23：00美國公布去年12月房屋銷售

23：30美國公布每周原油庫存

時間不定：中美高層次貿易談判展開



【1月31日星期四】

03：00美國聯儲局公布議息結果

03：30聯儲局主席鮑威爾召開記者會

09：00中國公布1月製造業PMI

21：30美國公布去年12月個人開支、收入；每周新申領失業救濟金人數；去年12月PCE物價指數



【2月1日星期五】

09：45中國公布1月財新製造業PMI

21：30美國公布去年12月非農就業報告、失業率、每小時平均時薪

23：00美國公布1月ISM製造業PMI；

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