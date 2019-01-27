下次冧市應買甚麼資產「避險」？滙豐3大建議

環球金融市場經歷去年12月瘋狂拋售，不少投資者迄今仍猶有餘悸，擔心一旦出現「黑天鵝」或「灰犀牛」事件時，將如何避險。外國傳媒報道，滙豐建議3大可避險資產：分別為美債、日圓、黃金，當中以短年期美債為首選。



滙豐指出，對各種投資組合權重進行了1,000萬次電腦模擬，發現增持短期美債顯然是贏家，其風險回報率最高，特別是當債息高觸發股市大跌時的回報更佳，其次為日圓及黃金。



該行多重資產策略主管Pierre Blanchet指出，儘管在大跌市中，美債和美股的相關性可能上升，即美股下跌亦會拖累債市表現，但資金尋求優質資產的避險行為，很可能迅速推倒的這種相關性。不過，該行亦提醒，對美息走勢最敏感的兩年期美債自2007年初至今，債息已升一倍至2.58厘，意味與債息有倒掛關係的債價亦回調，持有美債未必是最佳策略，但該行觀乎近期因債息高所觸發的跌市中，債價很快回穩，反映增持美債不失為可取選擇。



該行亦分析，當全球經濟增長放緩加劇時，日本投資者的本土偏好或導致其海外資金回流，並超過外國資金從日本流出的規模，結果會導致日圓有好表現。



至於黃金，該行認為，其避險作用因上次金融危機期間美元弱勢而加強，但由於預計美元不會在下一次衰退中疲弱，黃金的吸引力某程度上相對減弱。

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