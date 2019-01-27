全球經貿戰：世貿或調查特朗普加徵中國貨關稅

外國媒體報道，國際貿易爭端仲裁機構世界貿易組織(WTO)，或會向美國總統特朗普對價值2,500億美元中國商品加徵關稅進行調查。



據悉，世貿準備好檢視美國有否違反公平對待成員國的規則。有美國國會前議員及世貿官員指出，上述調查顯得重要，因這關乎美國可否在未經WTO仲裁下，單方面對被指違反世貿規則的中國進行貿易限制。



有分析指，中國國務院副總理劉鶴本周將就新一輪中美貿易談判到訪美國，世貿的介入使談判變得更複雜。即使真的展開調查，中國不期待很快有結果，因世貿已積壓多個有待解決的貿易爭議，當中針對美國政府的已達23項，包括歐盟提出的美國鋼鋁關稅仲裁。

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