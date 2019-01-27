美銀：標指要升穿呢個位　才確認牛市未死

外國傳媒報道，美銀美林首席股票技術分析師Stephen Suttmeier表示，相信股市已接近完成由去年第4季開始的調整浪，關鍵位在標指2,740點左右。標指上周五(1月25日)收報2,664點。



他指出，雖然美股已連升5周，但周期性熊市風險仍在，除非標指能升穿40周移動平均線，才能確認重返牛市趨勢。



他說：「在去年12月大冧市當中，證明了200周移動平均線有支持力。隨着反彈浪持續，目前關注點落在40周線，大約是標指2,740點左右。」他指出，縱使有信心標指在今年內能升穿40周線，但收復該平均線前，股市恐怕仍要跌一浸，向下再試去年12月創下的2,346點支持位，之後才重拾動力。他預計，要在今年較後時間，標指才突破能2,740點，不會短期內實現。



除了40周線，他又指出，投資者可觀察美股的認沽/認購比例，簡單而言，即熊/牛比例。在過去25天，市場正正是認沽多於認購，事實反映投資者愈懷疑股市升浪，股市就愈趨上升。

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