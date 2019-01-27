有線寬頻再提出供股及發可換股證券　最多集資6.6億

有線寬頻(01097)供股方案在1月9日遭股東大會否決後，周日(1月27日)公布，建議透過供股方式，向股東籌集不多於約4.65億港元，涉及認購價每股0.1元，較收市價折讓約13%；發行最多46.54億供股股份，基準為記錄日期每4股現有已發行股份，獲發3股供股股份。



目前控股股東持有約26.82億股，相當於已發行股數約43.2%，已承諾供股，涉及最多20.11億股。供股將按非包銷基準進行，不受暫定配發供股的接納程度所影響，倘供股不獲悉數認購，不獲合資格股東承購的供股股份，將會根據補償安排，配售予獨立承配人。



另外，公司與控股股東訂立長期可換股證券認購協議，前提是按供股情況才進行，涉及本金額將為供股總額的差額，介乎1.85億至6.6億元，初步兌換價為每股0.125元，較認購價溢價約25%。



集團估計，供股及認購事項最高集資額約6.6億元，將用作悉數償還結欠控股股東的貸款；集資完成後18個月內投入資本支出，包括增強網絡基礎設施、提升廣播設備、提升轉換器及調製解調器，以及租賃物業裝修、家具、裝置及辦公設備，並向獨立第三方外購節目及製作節目。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/