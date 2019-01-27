內地開放電信業！英國電信獲發牌　全球首家

內地傳媒報道，英國電信於上周五(1月25日)指出，該公司成為首個獲得內地工信部頒發全國性牌照的國際電信公司。



據悉，該公司獲得兩項業務許可：一是在內地全國IP-VPN許可證；二是內地全國互聯網接入服務提供者(ISP)許可證。簡而言之，這兩個牌照允許旗下公司直接在內地與客戶簽約，並以人民幣收費。



資料顯示，英國電信旗下設有英電通訊資訊諮詢(上海)公司，為英國電信香港(BT Hong Kong)與深圳市華夏城智管理諮詢公司，合資成立的公司。英國電信表示，取得內地牌照使其能為跨國客戶拓展內地業務，提供更安全可靠的網路連接。

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