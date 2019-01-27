港股前瞻：好友佔上風　恒指或上闖28000關

中國貿易代表團將赴美進行新一輪貿易談判，市場觀望兩國貿易磋商進展及本周美國聯儲局議息會議。證券界預計，市場情緒已漸趨樂觀，利好消息料會刺激港股全面反彈，本周恒生指數有望上試28,000點。



在美股道指上周五(1月25日)收市升逾180點帶動下，港股美國預託證券(ADR)跟隨做好，當中騰訊控股(00700)收報345.75元，較上周五香港收市價高1.95元或0.57%。按比例計算，恒指周一或高開78點，見27,647點。



中投傲揚基金經理溫鋼城表示，市場對中美談判結果趨向樂觀，加上聯儲局或提早停止縮減資產負債表，消息將利好港股再展升浪，預期恒指在連升四星期後，26,800點有支持，相信再跌空間有限。



他續指，儘管中美不太可能在本周的談判中解決所有爭端，尤其是中國的結構性改革及知識產權等議題，但雙方最終達成「弱協議」的機會頗高。他認為，港股「最壞情況已過去」，當中看好公用股、高息股及基建股，料可受惠於中國刺激政策。另外，他又提到，市場亦逐漸消化美國科技企業盈利或下跌的因素，將利好香港科網股表現，料騰訊短期可上試350元。



志昇証券研究部董事麥嘉嘉說，港股本周料在26,500至28,000點區間上落，但走勢大致平穩，反而美股則會有較多波動上落。當中，比較看好政策上受惠的股票，如5G概念股、基建股及內需股。她又預計，隨着美國加息步伐減慢，將會使更多資金流入市場，令高息股受惠。



事實上，今年以來港股反覆向上，截至上周五止，恒指至今已較去年底累積反彈超過1,723點。大華繼顯執行董事梁偉源認為，近期港股及美股的升勢差不多見頂，倘若中美雙方接下來談判未能取得突破進展，屆時美股走勢將回落，繼而拖累港股跟隨下跌。



此外，大市將會受到美國停擺消息影響、中美90日談判「死線」將至，以及美國加息情況所主導，投資者在資金不充裕的情況下，入市態度需較保守。

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