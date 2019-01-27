【新股專題】小米解禁後遭狂掟　下隻是美團？

香港首隻同股不同權(WVR)股份小米集團(01810)半年禁售期結束後，股價連番下挫，市場關注上市將滿半年的第2隻WVR美團點評(03690)。據美團招股書，於3月解禁的B類股近27億股，以美團上周五(1月25日)收市價計，該批解禁股份市值逾1,200億元。



為了籌集資金及提高公司估值，新經濟公司在上市前進行多輪融資，引入大批上市前投資者，大部分設有6個月的禁售期，較控股股東1年禁售期為短。再者，該些股份股權分散，沒有單一股東持有絕對控股權，故禁售期結束對新經濟公司短期股價來說是一個考驗。



美團是由美團網及大眾點評合併而成，這兩間公司在合併前，曾前後發行優先股換取資金，合併後亦曾進行兩輪融資，合共15輪。計及在上市時所引入的基礎投資者所持有的股份，受禁售期限制的B類普通股份(即一票一股股份)多達26.83億股，並將於今年月20日解禁。以上周五收市價47.85元計，該批股份於市值逾1,283億元。



有基金界人士認為，解禁後的股權更替，有人離場就有人入場，對於股票交易來說是業內常態，不應過分解讀。他坦言，上市前投資者持股成本太低，加上多為私募基金，有基金到期的壓力，若他們減持，對股價造成一定影響。不過，他們沽出股份，換成機構投資者持有，對未來的股價表現將是非常正面。



他又認為，上市時認購的基礎投資者出售股份機會不大，因為基投即是公司上市後的戰略投資者，而在入股前必會審慎考慮該公司的投資前景，通常會長線持有。



【大行看法不一】

不過，大行對美團前景的看法不一。瑞信給予美團點評「跑贏大市」投資評級，目標價54元。該行指，雖然價格戰加劇或在短期內損害公司的變現能力，但競爭格局不會造成重大變化。又預期美團能維持其市場份額(去年第3季的市佔率為60%)。長遠而言，透過其新業務及其他早期投資，公司有望利用其龐大的用戶群實現變現。



瑞信預料，美團2018年至2020年的平台整體交易額及收入的年複合增長率分別為33%及43%，又料公司2020年度的經調整淨利潤為80億元人民幣。由於餐飲外賣業務規模擴大，公司將會在2020年達到收支平衡。



大和資本卻看淡，並給予評級「跑輸大市」，目標價40元。該行認為，同業競爭或會拖慢美團扭虧為盈的步伐，料2020年盈利或面臨下行風險。

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