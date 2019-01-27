【深度解構】中美貿戰難和解　因中國呢隻「痛腳」

中美雙方本周將再就貿易問題展開磋商，勢成為市場焦點，惟券商普遍認為莫期望過高，更直言一旦中、美貿易關係再度惡化，中國今年更有機會出現按年的經常帳赤字，為1994年以來首次，此將影響全球資本流動及資產需求，並對人民幣匯價構成壓力。同時，中國經濟將進一步放緩，有分析更估計明年中國經濟增長有機會跌穿6%水平。



現時市場憧憬中美貿易磋商或有若干進展，但綜合意見認為，中國的讓步只限於增購農產品及能源等貿易方面，於強制科技知識轉移、保護知識產權，以及補貼等問題上仍有很大分歧。



【貿戰衝擊今年浮現】

安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠直言，踏入2019年「豬年」，中國宏觀經濟仍然在「踩鋼線」，雖然不少廠商為避開關稅而提前出貨，但此種提前購買的模式並不能持久，預計貿易戰對中國經濟的實質衝擊將於今年初開始浮現。他認為，中美貿易關係於轉好前或先進一步惡化，未來雙方的競爭可能從貿易延伸至其他範疇。



該行的基本情景更預測，美國會將2,500億美元中國進口商品的關稅稅率上調至25%，計及首輪衝擊及次輪對投資、消費的影響，中國經濟增長會因此減少0.9個百分點。若然爆發全面貿易戰，美國向整體約5,000億美元中國進口商品全面徵稅，對中國經濟增長的影響將達1.5個百分點。



【經常帳倘「見紅」勢大鑊】

雖然中國去年首季也出現按季的經常帳赤字，是近廿年來首次，但姚遠擔心一旦貿易戰升級，中國會25年以來首次出現按年的經常帳赤字，此對全球資本市場意義重大，意味中國或不再向外輸出資本，打擊包括美債在內等全球資產需求；同時，中國或需向外融資以應付本土的投資及債務，這將增加內地息率的壓力，人民幣亦可能因此變得波動。



他又說，儘管預期中央會推出更多刺激經濟措施，中國人民銀行今年料會下調3至4次存款準備金率，但認為中央可推出大規模貨幣政策刺激空間不大，且於放寬內地樓市及加大基建投資上亦審慎，以免令結構性問題惡化，因此中央推出的寬鬆措施受到一定限制，未必可足夠阻止今年中國經濟增長放慢至6.1%。



【經濟增長恐「穿六」】

西班牙對外銀行(BBVA)預期，中美雙方有80%機會可於3月達成一些貿易協議，但承認前路仍然不明朗，倘雙方最後「傾唔掂」爆發全面貿易戰，將會對中國經濟增長及金融市場構成衝擊，估計今年中國經濟增長會放緩至6%，明年更進一步放慢至5.8%，而中央如何平衡刺激經濟及去槓桿將是最大的挑戰。



交銀國際董事總經理洪灝認為，今次談判中方讓步機會率仍然較高，以早前內地加快開放市場步伐為例，外資參與金融及汽車等行業的股權比例限制已獲准放寬；加上增加購買美國進口貨，均反映中方逐步妥協的態度，雙方談判推向崩潰邊緣的機會率相對較細，但中方讓步的「招數」或欠驚喜。



洪灝早前也表示，內地經常性項目的盈餘及國內生產總值(GDP)的比例已從歷史高位20%，降到接近零的水平。由於經常性項目的盈餘反映整個國家財富的積累，因此隨着內地進入老年社會、年輕人消費習慣不斷改變，同時轉向消費型社會，內地儲蓄率已較以往下滑，貿易盈餘亦會下降，甚至可能出現貿易赤字，以及更多宏觀結構變化。



【小知識：何謂「經常帳」】

一個國家經常帳餘額通常包括貨物、服務等收益的轉移。當該國出現經常帳盈餘，這表示該國淨投放於境外財富或投資增加，亦反映該經濟體系的儲蓄大於投資的程度，以及向世界其他地區可提供資源的多少。



反之，當經常帳出現赤字，表示該國外匯資產的萎縮或對外的負債增加，若經常帳赤字情況持續，對其貨幣更會構成貶值壓力。



以美國為例，過去數十年因大量貿易逆差而造成該國經常帳赤字屢創高位。然而，經常帳的赤字可以由外資的淨流入來彌補，包括美國通過發債及引導外資直接投資，來填補資本缺口。

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