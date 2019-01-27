財經評論：中證監歲晚換帥　股市望破舊立新

豬年氣氛漸濃，投資者或多或少都期盼新年新開始，中國證監會亦在狗年歲晚，公布了第九任主席人選。過去3年，內地資本市場雖在國際化上取得進展，惟股市依然了無起色，滬綜指更回到2014年水平，足見人事上縱然送舊迎新，結構改革上則遠未做到破舊立新，前路仍挑戰滿滿。



中證監周六(1月26日)宣布易帥，由工商銀行董事長易會滿接任主席一職，劉士余則被調任至其他範疇。劉氏於2016年2月，接下了前主席肖鋼遺下的熔斷機制爛攤子後，隨即強調「嚴監管」，抑制了一批「惡意沽空」的資本大鱷，同時嚴打巨企「惡意收購」行為。此後股市經歷了大約兩年「蜜月期」，直至去年1月見頂後，受中美貿易戰困擾，滬綜指全年大跌25%，為僅次於2008年金融海嘯的第二大冧市，更令其任內股市政績由正數轉為累挫逾8%，振振有詞的口號沒有了，「嚴監管」下更出現了股票抵押瀕臨爆煲的風險。



誠然，要做好主席一職難度不輕。隨着內地資本市場日益受國際注視，加上人民收入增多，惟投資渠道匱乏，股市參與的散戶以億萬人計。更甚的是，目前內地上市公司總數逾3,000家，內裏涉及各方利益、財富多寡休戚相關。相比之下，劉士余、肖鋼的前任郭樹清、尚福林、周小川等著名財金人物，面對的壓力可謂相對地小。



目前接任的易會滿，被形容為「紅褲子出身」，過去逾30年由銀行基層職位開始平步青雲。他上任後，大概須着手處理6大項目：推行備受中央重視的科創板；守住不發生系統性金融風險的底線，尤其是股票抵押問題；確保融資渠道資金流入實體經濟；推動更多中長期資金入市，激活交投；進一步對外開放；法治建設。



上述項目背後無可避免觸及千絲萬縷的利益關係，易會滿實須八面玲瓏，不僅人脈要廣，溝通更要了得，怎樣在各勢力中取得平衡、推動新政，將是決定中國股市未來的關鍵。所謂「新官上任三把火」，初期總要有表現，但國際關注的不是口號，而是能否推動法制上的徹底改革，單靠人治根本難有穩固根基持續發展資本市場。



事實上，隨着中國股市獲納入MSCI及富時等國際指數，已切切實實國際化。當下最重要的是加快法治建設，如推動修訂證券法、期貨法等，讓市場運行有序，才有望鞏固國際投資者信心，讓外匯源源不絕流入，對穩定人民幣也有莫大幫助。豬年快到，期盼中國資本市場不僅人事迎新，改革更能立新，才能長治久安、長升長有。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/