樓價UPDATES：「上車樂園」嘉湖做價V彈

天水圍嘉湖山莊本周末交投不俗，連錄3宗買賣，平均實用呎價9,725元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鴨脷洲海怡半島1座低層A室，實用面積631方呎，以三房包括套房間隔，外望海景，以1,000萬元沽出，實用呎價15,848元。原業主持貨滿3年，帳面獲利150萬元。



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九龍區



●茶果嶺麗港城本月已錄得18宗成交，近日7座高層B室，實用面積約517方呎，為兩房兩廳間隔，以約725萬元沽出，實用呎價約14,023元。



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新界區



●「上車樂園」嘉湖山莊樂湖居2座高層A室，實用面積636方呎，以三房包括套房間隔，以593萬元易手，實用呎價9,324元。買家為同區上車人士，為準備年底結婚，近日開始積極睇樓，最後鍾情上址向中央公園景，而且做價低於600萬元可承造高成數按揭，故決定入市。



另外，市場消息指出，嘉湖山莊樂湖居12座高層C室，實用面積551方呎，三房間隔，去年8月以660萬港元放盤，累減92萬元或約13.9%，以568萬元易手，呎價10,309元。



資料顯示，該座低層C室同間隔單位，去年11月以473萬元低位售出，而最新個案為高層單位，做價大幅高出約95萬元。



●沙田第一城本周末錄得兩宗成交，包括38座中層H室，實用面積304方呎，屬兩房間隔，以509萬元沽出，實用呎價16,743元。原業主於1998年7月以130萬元入市，持貨至今帳面獲利約379萬元。



●荃灣荃景花園9座低層C室兩房戶，實用面積約431方呎，業主叫價約610萬元放售約數個月，近日終以538萬元售出，實用呎價約12,483元。

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