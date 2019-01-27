經濟內外交困　萬二家華企恐破產

貿易融資保險商裕利安宜發表報告指出，環球企業因為無力償還債務而破產的數目近年節節上升，尤其以中國增幅最顯著，中國去年破產的企業數量估算按年增近6成至10,000家，增幅冠絕全球，更估計中國今年破產企業數量將較去年再增兩成至1.2萬家。



報告估算，中國去年破產的企業數量增幅僅次於歐洲的斯洛伐克。中國企業破產情況惡化，主要受內地經濟調整、信貸問題及國際貿易摩擦等拖累。與此同時，中國亦趁機透過破產程序清理「殭屍」企業。



裕利安宜的報告覆蓋43個主要地區，佔全球經濟（GDP）達83%。該公司展望，固定成本較高而資本需求較大的企業，面對需求下降的經營環境會變得更脆弱，而輕易融資的時代結束，亦會增加債務密集企業的脆弱性。



該公司預期，今年將有3分之2地區的破產企業數目會按年增加，同時有一半地區的企業破產數目將高於2008年金融海嘯之前。



信貸評級機構標普分析師黃韾慧認為，中國經濟寒流正在蔓延，削弱絕大部分企業的盈利能力，同時企業債務負擔已非常沉重，加上投資意欲低迷，其償債能力隨之下降，違約率將繼續溫和上升。



今年中國非金融企業將有4.2萬億元人民幣債券到期，若加上投資者可主動向企業回售的債券，總額高達6.06萬億元人民幣，按年增加15%。標普指，隨着今年中國企業債務到期金額增加，以及金融機構及投資者相繼避險，預期企業違約率會繼續溫和上升。



事實上，中國債務問題不限於企業層面。標普指出，今年中國地方政府融資平台在境外債券的到期規模達100億美元（約780億港元），佔總量的三分之一。



標普分析師呂嵐預期，中國地方政府融資平台面對債券到期，大部分會選擇再融資，而新債發行可能會抽緊市場資金，或會再推高其再融資成本。

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