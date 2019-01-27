致富智庫：蓋茨及巴菲特分享成功要做呢件事

講到成功，不少人會以多少財富及成就來衡量，這確實亦是公平的方法。不過，凡事不要太表面，要被外界定義為成功，背後必須要作出不同程度的犧牲。



「股神」巴菲特曾說：「時間就是要犧牲的事之一。這是唯一一項你不能買的事物。我可以買任何想要的東西，惟基本上，我不能買時間。」是的，無論是任何人，每日也只能擁有24小時，每做一件事，代表你要犧牲做另一件事。



「股神」至今仍沒有使用電腦，使用的手機亦只是傳統不具上網功能的摺機，嗜好是玩橋牌，因這遊戲需要耐性、策略、戰術，要無時無刻計數。他與人分享成功之道時說：「要喜愛閱讀。每日閱讀500頁，吸收了知識，並建立它，猶如複式利率。」他現時每日花80%時間在閱讀上。



至於他的老友、微軟創辦人蓋茨曾說：「我在20多歲的時候停止聽音樂、看電視。這看起來很極端，但我這樣做，是因為我覺得這些娛樂會打擾我去思想軟件。」事實上，這也變成了蓋茨育兒的基礎。他不會准許兒女在14歲前用手機，較一般其他小孩10歲遲，並以「不用手機」為家規之一。正如他說：「為了追求較高回報的活動，我們必須放棄較低回報的活動。」

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