【地產專題】業主擴大議幅　1/4統計屋苑估價月挫半成

近期二手交投雖有加快迹象，但由於市場仍不乏低價成交，令一月估價續跌。《東網》追蹤20個大型屋苑單位，佔25%個案按月跌幅逾半成，當中鰂魚涌兩大指標屋苑同挫5.8%，康怡花園有中層戶每方呎估價更低至不足1.5萬元。



市區屋苑業主叫價向來強硬，但近期亦「撐唔住」。康怡花園近期估價跌幅明顯，E座中層戶由上月812萬元，下跌47萬元，現為765萬元，以實用面積524方呎計，呎價14,599元。中原楊文傑表示，屋苑上月出現零成交情況，購買力因而累積，隨着業主擴大減幅，普遍劈約5至10%，吸引用家入市，帶動本月至少錄約6宗買賣，平均實用呎價17,689元。期內最低呎價為Q座中層14室，僅16,524元，作價770萬元，重返2017年中水平。



同區太古城情況亦相若，屋苑順安閣低層戶，估價由1,015萬元，進一步回落至956萬元，呎價16,483元。該行張光耀指，物業本月買賣增至約15宗，平均實用呎價約17,800元，主因樓價跌至相當水平後變吸引。如實用面積580方呎兩房則王戶，做價曾逾1,300萬元，但現時只約1,100萬元。



至於有不少新盤供應的東九龍，部分更以低價開售搶客，令二手價受壓。牛頭角得寶花園一個連天台戶，實用面積282方呎，估價由上月555萬元，下調至現時522萬元，按月跌幅達5.9%或33萬元，呎價18,511元。香港置業譚征指，受早前不利消息影響，該盤部分業主減價沽貨，故連錄平價成交，樓價一度跌穿400萬元。屋苑本月錄約5宗買賣，放盤叫價由430萬元起。



而茶果嶺麗港城18座實用面積517方呎高層戶，估價則險守700萬元，較上月740萬元低5.4%，呎價13,540元。利嘉閣許嘉揚稱，部分新盤向隅人士回流二手市，而業主願減價增加競爭力，使該盤一月交投飆2.6倍至約18宗。目前實用面積517方呎兩房放盤，入場費約670萬至680萬元。過去周末連錄3宗交投，包括7座高層B室，實用面積約517方呎，成交價約725萬元，呎價約14,023元。



此外，新界區屋苑樓價經過早前一輪急挫後，近期市況略見好轉。天水圍嘉湖山莊樂湖居6座高層戶，實用面積548方呎，上月估價為534萬元，本月中一度跌至497萬元，但近日已回升至504萬元，按月跌幅收窄至5.6%。中原伍耀祖稱，該盤樓價由高位回落，平盤沽出後，買家感樓價已見底，本月加快入市。本月錄約35宗買賣，已超過去年12月全月水平，平均實用呎價則升3.3%至約9,916元，兩房叫價約450萬元起。



而該盤過去兩日錄3宗買賣，市場指，樂湖居8座高層B室賣640萬元，屬近3個月做價最高個案，呎價10,111元。而12座高層C室三房戶，實用面積551方呎，則以568萬元易手，呎價10,309元。資料顯示，該座低層C室同間隔單位，去年11月做價僅473萬元，數月間高低層單位大幅相差約95萬元。



業內人士指，估價主要是參考成交數據，早前出現較多低價買賣導致一定影響。不過，近期樓價經已跌定，銀行亦有追生意需要，故相信估價跌幅或會收窄，個別更有機會低位回升。

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