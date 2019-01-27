沈振盈：一月升市純粹技術反彈
2019年01月27日 22:30
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訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，整個一月份港股持續上升，恒指進一步升至27,500點水平，似乎在期指結算前，好友想力托於高位自動平倉。周三為期指結算日，未來兩天將會是轉倉高峰期，假設大戶要托高來結算及轉淡倉，大市在這數天難望出現較大的跌幅。
二月初是農曆新年假期，中港股市齊齊休市，以近期大戶的部署來作評估，相信二月初會是危險期，大家宜做好風險管理。
今次的升浪，在基本因素沒有「真正」改變的大前提下，筆者認為只是純粹的反彈浪而已，反彈過後，仍要再度向下尋底。中美貿易談判的分歧仍大，特別是美國要引渡孟晚舟去美國受審，將嚴重影響中美會談氣氛。總之一句，不做淡也不要買貨。
本周每日的股市走勢預測：
周一（乙丑日）：天干屬木地支屬土，木剋土之局，市況現震盪。
周二（丙寅日）：天干屬火地支屬木，木生火之局，反覆上落，先高後低。
周三（丁卯日）：天干屬火地支屬木，木生火之局，反覆上落，先高後低。
周四（戊辰日）：天干地支皆屬土，全土之局，出現跌勢。
周五（己巳日）：天干屬土地支屬火，火生土之局，略作反彈。
（作者為註冊持牌人士）
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