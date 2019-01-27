A股狗年最後一周　逾九成機會升市？

農曆新年愈來愈近，由於今年2月4日「年三十」A股已「收爐」，即由周一(1月28日)起，A股狗年僅剩餘5個交易日！



數據顯示，自2009年以來，最近10年A股在農曆新年前後(臘月十八開始到正月十八)(即今年1月23日至2月22日)，各主要指數大部分都呈現明顯升勢，當中只有2013年、2016年，以及2018年表現較差，其餘7年都普遍上升。值得留意的是，「失準」的3年沒有接連發生，或預示今年有驚喜。



若再細看，有內地券商曾統計，過去17年，在農曆新年前5個交易日及後5個交易日，滬綜指上漲機會達90%，平均升幅約4%。若單計春節前5個交易日，上漲機會更大，高達93%；春節後5個交易日，上漲機會也達80%。



一旦如此，A股本周很大機會以升市「收爐」，港股或能受惠。當然，凡事無絕對，可作參考。

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