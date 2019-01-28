古勝：受惠政策　跟炒金融股

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，本周中美舉行第二輪貿易談判，有咩結果冇人知，但港股上周五就偷步炒上先，恒指更突破27,500點。有人話係挾淡(27,500點樓下熊證重貨區被屠盡)，有人又話係市場氣氛好轉所致，古勝就認為兩樣都正確，不過如果直接講有水到，相信更加冇人反對。



從基本因素同技術分析兩方面分析，港股上周五動力轉強，主要原因包括騰訊(00700)有兩隻新遊戲獲批，以及人行宣布創設央行票據互換工具(CBS)，變相優化內銀資本措施有關。騰訊能帶起大市氣氛唔使多講，至於後者就進一步反映人行放水心切，正好中正資金博反彈的主題，難怪恒指上周五可以裂口高開高收。



至於技術走勢，同樣正面，恒指上周五收報27,569點，上破去年12月高位阻力27,260點，加上於去年10尾月及今年1月初在24,540點及24,896點營造高低腳，當前走勢的確幾靚。睇埋月線圖，由於今個月得番四個交易日，就算呢幾日唔再大升，只要維持在現水平，在月線圖上都已可營造穿腳破頭的利好後市形態。當然，講到尾都要等埋月結先可作準！



部署方面，既然大市轉強，都係揀番一批指標股、強勢股或受惠國策股最穩陣。首選當然係隻騰訊！正所謂「騰訊好就大市好」，上周五股價升4.1%報343.8元，如果睇幅周線圍，基本上仍維持自去年11月起開始營造的反彈浪。當然，冇人有水晶球知道佢可以升到咩位，但既然守穩升軌支持，如果有貨唔怕繼續揸，若未有貨在手，就算想入市，建議候回至升軌支持約328元水平至吸納，相信更加值博。



其次，睇番上周五帶動指數向上的藍籌，中資金融股係主力，好似建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、中國銀行(03988)、中國平安(02318)同中國人壽(02628)升幅介乎1至4%，五股合計共貢獻129點升幅(騰訊貢獻113點)，表現確實唔錯。



明顯地，人行積極放水，加上寬鬆幣策，對內銀及內險股盈利前景影響最正面。何況美國加息速度減慢預期愈來愈大下，人民幣年內貶值幅度或較預期少，同樣有利中資金融股，大家亦不妨從中尋寶。



此外，仲有一點值得留意，就係近期資金輪流押注不同板塊之餘，就連板塊內的弱勢股都見炒上。最明顯例子就係國壽，股價已較前低位累升23%，咁究竟係暗示市底轉強，定係今轉反彈浪都已行得七七八八呢？雖然答案好講個人主觀睇法，但總之順勢跟炒一定無錯！同時，要控制好注碼投放，若有唔錯利潤不妨食咗胡先，再用小部分注碼揸過年，博發個新年財！

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