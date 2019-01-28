黃國英：長揸短炒　操作要分清

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，恒指突破27,500點，普遍評論都是偏向審慎，認為升浪已經接近尾聲。小心一點不算過分，提早食胡永遠不會是大錯，反而要小心逆市亂咁沽空的誘惑。



衍生工具高槓桿操作，恒指相差幾百點，絕對是謬以千里，而今次中資金融股大落後之下，剛剛因為CBS才起步，如果再藉中證監換帥抽多一段，恒指要破28,000點根本不難，頗大機會超出大部分人的預期。



自己好像是大好友，其實真正的立場，是市況將會恒久兩極化，所以才會長期保持一個核心組合。正如跌市只會有限度減持好股，控制風險，現在升市，亦只會有限度跟炒弱勢周期板塊，志在參與，兼且用賭博的態度，絕對不會拖泥帶水，短炒變長揸。



組合建構已經完成，高息股加5G股再加雲計算，籌碼已經消耗殆盡。滿意部署的話，是不應該為了短期跟風，沽貨去換入中資金融股。衍生工具市場發達，用極小的注碼買2月Call，利用槓桿效應已經可以複製大舉出擊的贏輸。所以自己永遠分開長揸和短炒兩部分，互不相干，就是保留彈性對沖以及應付這種要追弱勢板塊的時候。



這個1月淡友很痛，假如仍然相信金融大爆破，那麼請先參透一個重點。做淡要贏錢，不是看透基本因素轉差，而是要掌握市場情緒轉為被恐懼佔據的契機。畢竟資產價格要暴跌，是需要持貨者願意追價賤賣，尤其過去一年的經驗說明淡友其實不算多。如果一味想當然，多數一邊等一邊被人挾，記住要睇準恐慌主導才值得出手。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

