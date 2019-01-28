盧志威：騰訊發威再做升市領頭羊

烏托邦資產管理合夥人盧志威在東方產經「芬Man睇市」專欄表示，等了又等，騰訊(00700)終於守得雲開見月明，兩款獲批遊戲的審批時間為1月13日，分別是《折扇》及《榫接卯和》，均為功能遊戲，「蘊含中國傳統文化元素」，跟傳統單一娛樂功能的遊戲截然不同。以《折扇》為例，遊戲還原中國傳統折扇的16個製作步驟，玩家透過破解每個關卡，了解折扇的材料、工藝等，最終製作一把屬於自己的3D折扇。



坦白講，這兩款遊戲非常沉悶，無論如何都不會賺大錢，只是重新審批，可以釋除市場疑慮，令人放心重新入場，預料市場信心可以恢復，股價有望回升至360至370元水平。



大市持續向好，恒指在騰訊帶動之下，開始節節上升。其實去年第四季，港股已經開始不跟外圍下跌，所以在今年的升市當中，已率先升穿去年12月的高位，跑贏美股甚多。加上各項利淡因素如美國政府停擺、中美貿易戰、經濟放緩及聯儲局加息等，已先後在股市中反映，未來如有利好因素，將有助大市見底並作出反彈。



個股方面，葉氏化工(00408)自去年11月提升新一批家族成員為管理層，並作出多項交易，例如出售紫荊花製漆(上海)全部股權，這間公司持有上海市青浦區重固鎮北青公路6511號的物業，可以套回3.07億元資金，稅前收益約1.24億元，同時又以3,000萬元人民幣，增持汽車保養連鎖店大嘜養車股權至39%，以期借助汽車售後服務的平台，向下游發展。



葉氏近年受原材料成本增加，令毛利率受壓，新管理層上台後，目標相信是重新提升公司的盈利能力。由於公司派息率一向不錯，現價買入有6至7厘股息，更有派發特別股息的可能。



烏托邦資產管理合夥人 盧志威(作者為註冊持牌人士，客戶持有騰訊及葉氏化工，或相關衍生工具)

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