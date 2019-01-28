周樂樂：主題式投宜瞄準科技股

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，上周滬綜指累計上漲0.22%至2,601點，深成指升0.19%至7,474點，創業板指數下跌0.32%至1,265點。板塊方面，銀行上漲2.1%，領漲大市；電子、汽車、家用電器上漲超過1%。鋼鐵、採掘跌幅超過2%，領跌大市。



基本面方面，中國去年第四季GDP按年增長6.4%，符合預期，全年增長6.6%。去年12月社會消費品零售總額增長8.2%，全年增長9%，較2017年降1.2個百分點。棚改貨幣化率降低以及居民加槓桿消費能力降低影響顯現。另一方面，油價大幅下跌也導致石油及製品消費下行。今年上半年，隨着經濟下行壓力加大，消費順周期性將逐漸體現。



去年全年製造業投資增長9.5%；全年基建投資同比增長3.8%；地產投資上漲9.5%；全年整體固定資產投資增長5.9%，其中製造業投資和地產投資增速均強於2017年。



財政收入方面，去年12月累計，全國一般公共預算收入按年增長1.9%，其中稅收收入下降10.7%。減稅效應繼續顯現，第4季度各主要稅種增速下滑，增值稅第1、2季度分別增長20.1%、13%，第3、4季度相繼回落至2.2%、0.5%；個人所得稅首三季度分別增長20.7%、19.9%、23%，第4季轉為下降2.7%。



經濟下行，政策對沖逐步加快，流動性先行。1月23日人民銀行開展了2019年一季度定向中期借貸便利(TMLF)操作，根據金融機構對小微企業、民營企業貸款增長情況，向其提供長期穩定資金來源。這也是TMLF創設以來的首次操作，操作利率為3.15厘，比中期借貸便利(MLF)利率優惠15個基點。



操作金額根據有關金融機構2018年第4季度小微企業和民營企業貸款增量並結合其需求確定為2,575億元人民幣。操作期限為一年，到期可根據金融機構需求續做兩次，實際使用期限可達3年。此外，人行上周宣布針對銀行永續債的央行票據，繼續擴大對銀行間資金供應。



A股市場活力繼續提升，上周一度傳言中美談判進展受阻，以及第4季GDP資料不佳，都沒有影響A股走勢。題材股熱點切換繼續脈衝上漲，上周晶片板塊底部反彈就是例子。外部風險繼續平穩，商務部確定副總理劉鶴將於本周訪美，舉行中美高級別經貿磋商。



證券市場改革則有望提速，方星海的正面表態後，中證監更換新主席，有可能成為利好因素。鑑於今年上半年的宏觀經濟數據不佳，行業業績乏善可陳，但本身已經超跌的A股在情緒恢復後，在市場資金的推動下，在階段業績證偽之前，對科技板塊進行主題式投資。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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