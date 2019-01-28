東方日報B1：新春零售發財無望　周大福莎莎料生意額持平

農曆新年為傳統消費旺季，各大零售商出盡法寶谷銷情，惟對市況前景普遍不樂觀。其中，周大福及莎莎預料新春生意額持平或輕微增長；一田百貨呻生意唔易做，但望春節營業額可有5至8%增長。業界則對2019年零售市道的態度更為保守。



新春前零售商把握機會以大幅折扣來吸引消費者，衣物鞋履、食物及家居用品更是「過年必買」。如潮服品牌I.T(00999)旗下的i.t以低至四折清貨；除實體店外，零售商亦轉戰網上平台，以UNIQLO為例，推出網上限定的優惠等。



香港鞋業總會主席梁日昌表示，農曆新年前是鞋業減價促銷「走貨」的時機，今年有一半鞋款進行減價，與往年只做幾款不同，證明市況比想像中疲弱。他補充，一般而言，元旦及農曆新年分隔較長，零售商生意相對易做，反之亦然，今年銷情未感樂觀，更認為在逆市下「求存」，最重要是產品與市場上要有所區別，長期依賴減價的方式並不健康。



近年表現跑贏大市的一田百貨，其行政總裁黃思麗對今年業務前景時亦直言，「生意唔易做，主要係太多不明朗因素籠罩住零售」，故將生意額升幅目標縮至5%，明顯較一八年更為保守。她補充，現時市況下顧客好需要一個消費誘因，所以近年一田要不斷推出新產品、新主題式推廣以刺激銷情。至於預期在辦年貨的因素下，黃相信農曆新年營業額可有5至8%的增長。



高價零售前景面對更大挑戰，香港鐘表業總會主席李永安稱，農曆新年前是手錶業界的傳統旺季，加上零售市道疲弱，相信鐘錶零售商會「出盡力」去刺激生意，例如增加廣告及品牌宣傳活動。不過，他認為，由於鐘錶屬高價消費品，與衣物鞋履會「過季」不同，因此較少以減價的方式作招徠。



李永安續稱，近月市場對零售前景的確轉趨負面，尤其是面對整體經濟處於複雜環境下，受到政治因素影響大，同時亦要視乎美元的走勢。另若人民幣持續弱勢，對香港零售會帶來打擊，估計鐘錶業銷售或最多跌10%。



此外，周大福(01929)董事總經理黃紹基表示，最近生意較去年底有改善，有可能與今年農曆新年較去年提早有關，認為中美貿易戰等不穩定因素未消除下，預計農曆新年的生意按年僅持平，更料新財年上半年銷售較遜色。但他稱，集團未有特別針對農曆新年期間而加大推廣力度，強調將進一步提升顧客體驗及產品設計，以吸引顧客消費。



成為不少內地旅客必買店舖的莎莎國際(00178)發言人表示，最近集團港澳地區店舖人流及生意穩定，來自本地及內地顧客的銷售亦轉趨平穩，集團期望農曆新年的銷售可獲按年輕微上升。



為了刺激銷情，集團將會加強新春推廣活動，以提升實體店的銷售，除了派發現金券外，集團聯同多個電子支付平台推出多項優惠等。



集團又補充，對2019年零售市道難以預測，惟會積極加快步伐，引入高銷量的流行新品以推動店舖人流及銷售。



另外，家居用品是農曆新年的熱門貨品，日本城母公司國際家居零售(01373)主席兼行政總裁魏麗霞表示，近年公司新增不少賀年產品，包括年花及零食等，期望農曆新年銷售有正面增長。不過她直言，對今年整體零售市道感挑戰性，而且近年消費習慣改變，公司亦需積極應變以迎合市場趨勢，包括加大電商及增加貨品數量，冀帶動銷售表現。

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