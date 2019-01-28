羅尚沛：中港股過年前一周例升？

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，所謂的「春節躁動」行情，在A股市場上可謂是萬試萬靈。除了2018年受美股大跌影響之外，基本上過年前一個星期，A股和港股表現都是較理想的。同時，過年前人民幣例牌會上升，原因又並非是因為美匯指數轉弱。



撇除迷信，以上都可以從社會學去解釋。人民幣升，是因為過年長假出境遊大幅增加，換匯需求增加，人民幣因而變得堅挺。



港股過年前升多過跌，傳統的解釋是A股春節假期較香港長，所以預期無炒不歡的內地同胞會在假期時轉炒港股。摩登的解釋是，春節是消費大行情，之後的消費數據亮麗，大行自然就大條道理推高盈利預測和目標價。



A股也如是，憧憬人行放水給企業過年關已是例行公事，今年適逢有經濟下行壓力，多個部委連環出招，放水救A股已在市場醞釀了一段時間，但始終擺脫不了2,638點熔斷底的陰影。



到了上周五，人行又發功。人行創設了新的央行票據互換工具(CBS)，機制是銀行發行的永續債可從人行換入央行票據，央票互換讓銀行參與央行貨幣政策操作時的抵押品，而主體評級不低於AA級的銀行永續債，本身也納入了人行中期借貸便利(MLF)、定向中期借貸便利(TMLF)、常備借貸便利(SLF)和再貸款的合格擔保品範圍。



聽起來複雜，如果說這是中國式量化寬鬆，相信會容易理解。當然，這種量寬對實體經濟有多少成效，還取決於銀行是否願意貸款、企業是否願意投資、居民是否願意借債買房或消費。但如果人行將量寬的權力下放到銀行，人人都可以做央行放水的話，中國的經濟真的好難再有丁點下行壓力了。



中港股市的春節行情已悄然起動，中國移動(00941)、騰訊(00700)以至內銀內險一眾藍籌已上到近月高位。如果相信春節效應，以下統計可能令你入市意欲大增。由2003至2017年，春節前五個交易日持股至後五個交易日，滬綜指上漲概率為93%，平均漲幅4.5%。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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