陳汝銘：中鐵建業務穩步增長

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，國務院早前公布的《關於保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》明確指出着力補齊鐵路、公路、水運、機場等領域短板，加快推進已納入規劃的重大項目，進一步增強基礎設施對促進城鄉和區域協調發展、改善民生等方面的支撐作用。故此，中國鐵建(01186)業務可望受惠。



為配合推進基建的政策方向，2019年首周，發改委先後批覆了《江蘇省沿江城市群城際鐵路建設規劃(2019至2025年)》和《武漢市城市軌道交通第四期建設規劃(2019至2024年)》，兩個規劃涉資3,786億元人民幣。



發改委在近一個月，密集批覆多個軌道交通建設規劃和高鐵建設項目。據統計，這些項目的總投資規模超過9,300億元人民幣。配合內地基建規模及相關措施持續增加，中鐵建發展將保持穩健。建議可於10.5元買入，目標價11.5元，失守10元止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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