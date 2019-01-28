鑫濤：央行量寬幣策　淡友無運行

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，有報道指，在金融海嘯爆發時因為成功睇準沽空而取得驚人暴利的美國著名對沖基金經理，人稱「沽神」的普爾遜，已計劃把自己的對沖基金公司轉型為只管理自己的財富。至於轉型的原因不用多說，當然是與他長期睇錯市導致客戶大量流失有關。



連「沽神」也要投降轉型，由此可見，目前以看淡大市作為主要建倉策略的確難以搵食。導致沽空策略失效，令一眾大淡友損手爛腳的關鍵原因，其實與這些年來各國央行奉行量寬政策，令本應一早出現的大熊市仍然一直龜縮有關。



自去年12月26日開始，美股在剛剛下跌逾兩成、陷入技術性熊市，及令一眾大淡友歡喜若狂之際，當日卻正正是美股成功止跌回升的重要日子。原因與聯儲局的態度突然由鷹轉鴿，即貨幣政策將再次進入寬鬆階段有關。淡友若然未能在這天獲利平倉，甚至更加碼沽出的話，不問而知結果是悲慘非常。



央行的貨幣寬鬆政策，正正是那些大淡友被廢武功的關鍵原因。聯儲局態度的改變，已成功令到美股處於自12月26日見底後的強勁反彈勢頭中運行，除非稍後美國所公布的經濟數據過於強勁，使市場猜測聯儲局的貨幣政策未必可以再進入寬鬆階段，否則目前美股的強勢仍會持續多一段時間。



筆者相信，美國政府早前停擺超越一個月時間的負面效果，必定會令到稍後公布的經濟數據不大可能過於強勁，倘若數據結果是差強人意的話，市場只會繼續炒作今年聯儲局有較大機會停止加息，這對淡友而言肯定是壞消息。



去年美股表現欠佳，標指累跌6.2%、道指累跌5.6%，納指累跌3.9%，同創十年最差表現。加上去年美股整體的波幅明顯擴大，所以去年淡友只要不是太過貪婪的話，其實不難搵到食。



有分析指，去年美股的下跌將會造就今年有較大上升空間。據早前彭博調查，分析師全部看好標指今年的表現。早前彭博訪問22名的投資策略師，全部人均認為美股今年會回升，其中瑞銀及德銀的策略師不約而同預測年底時的標指可以升至3,200點水平，較上周五2,664點收市價，有兩成升幅。



要留意，這是自1998年來，分析師對大市最樂觀預測。倘若聯儲局今年真的按兵不動停止加息，加上狂人總統特朗普在美股背後發功，那美股今年出現一成以上的升幅絕不會是天方夜譚。



若然今年美股的表現真的如此亮麗，對於那些仍然看淡股市表現的投資者而言，今年肯定不容易搵到食。除非有高超的交易技巧，否則今年甚麼也不做，會是大淡友最佳的投資策略。

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