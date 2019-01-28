大健：禮多人不怪　打滾要識撈

財經分析家大健在東方產經「中環Hot Talk」專欄表示，工作多年，自問未算是「真襟撈」的人，但多得父母和長輩們從小教導，待人處事都有規有矩，禮貌先行。所以，一些關乎禮貌的習慣他盡量堅持，如遇到任何短訊或來電，都嘗試回覆。



正所謂，「好就一個字，唔好就兩個字」，不論別人有求於你也好、向你推廣銷售也好，甚至給你一些東西，他也提醒自己必須回覆。無論對方是熟人或陌生人，即使過程中可能因拒絕而引起尷尬，也必須給對方答覆。特別是在現今的網絡年代，很多時候收到電郵或短訊，無論如何也會回應一下。



俗語有云：「有事鍾無艷，無事夏迎春。」或者由於港人生活繁忙，你在社會上總會常遇到這類人。當然，對方可能認為與他不熟落，無必要聯繫，故不作回覆無可厚非。惟遇過一種最厲害的人，你有事找他時，說話永遠掉入黑洞，一去無回頭；但當他有事找你時，卻可稱兄道弟。面對這種人，他不會當面拍枱，但必定放在心內。



做法或者很小器，但他就是會這樣去衡量一個人的性格。在競爭激烈的社會，豈能不去知己知彼？



大健

中環金融人，職務涉獵多個層面，亦是科技顧問公司始創人。

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