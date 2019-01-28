【產經專題】零售商點睇市道？何止「鞋鞋聲」...

農曆新年為傳統消費旺季，一眾零售商都會出盡法寶谷銷情。不過，今年眾多不明朗因素困擾香港消息市場，令零售商大呻生意難做。周大福及莎莎料新春生意額持平或輕微增長；一田百貨則期望農曆新年營業額可有5至8%增長。惟「一節淡三墟」，零售業界對2019年零售市道的態度更保守。



新春前零售商把握機會以大幅折扣來吸引消費者，衣物鞋履、食物及家居用品更是「過年必買」。例如潮服品牌I.T(00999)旗下的i.t以低至四折清貨；除實體店外，零售商亦同時轉戰網上平台，以UNIQLO為例，推出網上限定的優惠等。



【鞋業總會：今年銷情未樂觀】

香港鞋業總會主席梁日昌表示，農曆新年前是鞋業要減價促銷「走貨」的時機，看到今年情況是進行減價的鞋款高達一半，與往年只做幾款不同，證明市況比想像中疲弱。他補充，一般而言，元旦及農曆新年份隔較長，零售商生意相對易做，反之亦然，故預期今年銷情未感樂觀，更認為在逆市下「求存」，最重要是產品上要與市場上有所區別，長期依賴減價的方式並不健康。



【一田降今年生意額增長目標】

近年表現跑贏大市的一田百貨，其行政總裁黃思麗對今年業務前景時亦直言，「生意唔易做，主要係太多不明朗因素籠罩住零售」，故將生意額升幅目標縮至5%，明顯較2018年更為保守。她補充，現時市況下，顧客好需要一個消費誘因，所以近年一田要不斷推出新產品、新主題式推廣以刺激銷情。由於預期有「辦年貨」因素，她相信農曆新年營業額可望有5至8%增長。



【人民幣持續弱勢對市道不利】

市道不佳，高價零售面對的挑戰最大，香港鐘錶業總會主席李永安稱，農曆新年前是手錶業界的傳統旺季，加上零售市道疲弱，相信鐘錶零售商會「出盡力」去刺激生意，例如廣告及品牌宣傳活動將會增多，情況去年下半年已開始，料於持續至今年。不過，他認為，由於鐘錶屬高價消費品，與衣物鞋履會「過季」不同，因此較少以減價的方式作招來。



李永安續稱，近月市場對零售前景的確轉趨負面，尤其是整體經濟處於複雜環境，受政治因素影響大，同時要視乎美元走勢，若人民幣持續弱勢，對香港零售會帶來打擊，估計鐘錶業銷售或最多跌10%。



【周大福：新年生意料無驚喜】

周大福(01929)董事總經理黃紹基表示，最近生意較去年底有改善，有可能與今年農曆新年較去年提早有關，但中美貿易戰等不穩定因素未消除，預計農曆新年的生意僅按年持平，更料新財年上半年銷售較遜色。不過，他稱，集團未有特別針對農曆新年而加大推廣力度，強調將進一步提升顧客體驗及產品設計，以吸引顧客消費。



【莎莎：今年零售市道難測】

成為不少內地旅客「必買」的莎莎國際(00178)發言人表示，最近集團港澳地區店舖人流及生意穩定，來自本地及內地顧客的銷售亦轉趨平穩，期望農曆新年銷售可按年微升。為刺激銷情，集團將加強新春推廣活動，以提升實體店銷情，除派發現金券外，將聯同多個電子支付平台推出多項優惠等。



集團補充，2019年零售市道難測，惟會積極加快步伐，引入高銷量的流行新品，以推動店舖人流及銷售。



另一方面，家居用品是農曆新年的熱門貨品，日本城母公司國際家居零售(01373)主席兼行政總裁魏麗霞表示，近年公司新增不少賀年產品，包括年花及零食等，期望農曆新年銷售有正面增長。不過，她直言，對今年整體零售市道感挑戰性，而且近年消費習慣改變，公司亦需積極應變，以迎合市場趨勢，包括加大電商及增加貨品數量，冀帶動銷售表現。

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