【市前重點睇】美匯回至95.7　CNH升至6.75

●美匯指數回至95.7水平，港匯企7.845，離岸人民幣(CNH)高見6.75，圓匯升至109.4，歐元升至1.141，英鎊升上1.32。金價漲破1,300美元。布油企61.3美元，紐油見53.3美元。道指期貨偏軟。



●包括商務部副部長王受文和財政部副部長廖岷在內的中國代表團，周一(28日)抵華盛頓，為中國副總理劉鶴本周訪美進行高級別經貿磋商做準備。



●世界貿易組織(WTO)周一可能啟動調查美國對2,500億美元中國商品加徵關稅措施是否違反最惠國待遇規則。

-中國確認有意就全球電子商務議題啟動談判。



●長達35天的美國政府停運告一段落，惟特朗普簽署的支出法案只持續到2月15日，並威脅如果不能獲得建牆費，聯邦政府將再次關閉。



●道指上周五(25日)收報24,737點，升183點或0.75%；標指收報2,664點，升22點或0.85%；納指收報7,164點，升91點或1.29%。 https://bit.ly/2MEPV9S



●港股ADR指數按比例計算，收報27,648點，升78點。 https://bit.ly/2sNQgh0



●美國10年期國債孳息率上周五升4.28個點子，報2.7585厘。



●紐約期油上周五收報每桶53.69美元，升56美仙或1.05%。 https://bit.ly/2HvqWGS



●紐約期金上周五收報每安士1,304.2美元，升18.3美元或1.4%，為自去年6月16日以來首次高於1,300美元收市。 https://bit.ly/2G46OJK



●英國富時100指數上周五收報6,809點，跌9點或0.14%；法國CAC指數收報4,925點，升53點或1.11%；德國DAX指數收報11,281點，升151點或1.36%。 https://bit.ly/2FRAXN9



●英國首相文翠珊發言人稱，政府仍在討論愛爾蘭後備方案相關選項，需要修改協議以避免無協議脫歐。



●歐盟科技事務負責人敦促成員國考慮與諸如華為等中國企業合作的風險。



●美國財政部宣布解除對俄鋁、En+、歐洲西伯利亞能源三家與歐柏嘉(Oleg Deripaska)有關企業的制裁。



●傳瑞銀擬將財富管理部門2018年獎金削減最高20%。



●歐盟加大對委內瑞拉總統馬杜羅施壓，表示如果在8天內不進行選舉，將承認瓜伊多為委內瑞拉總統。



●受Apple iPhone銷售放緩影響，報道指鴻海於中國削減5萬個合約員工職位。



●萬洲國際公告稱，其全資子公司雙匯集團將被注銷，雙匯集團旗下的深圳上市子公司雙匯發展將通過發行新股的方式吸收合併雙匯集團，交易對價402億元人民幣。



●中國外交部長王毅敦促各國不要以「莫須有」的借口來打壓華為。此前，沃達豐加入一些公司的陣營，暫停從華為購買核心網絡設備。



●工行易會滿接任中證監主席，分析指面臨6大挑戰。 https://bit.ly/2WpVVHE

-傳人行朱鶴新接任工行董事長，劉士余轉職供銷總社。 https://bit.ly/2TiOjF0



●中國央行普惠降准年度動態考核淨釋放約2,500億元人民幣長期資金，並創設央行票據互換工具，為銀行補充資本保駕護航。



●再提供股，有線財困撲水6.6億。 https://bit.ly/2S94lUJ



●香港國際建設洽售啟德住宅地。 https://bit.ly/2FTgozD



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https://bit.ly/2Wpscyz



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