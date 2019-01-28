俄鋁獲剔除美國財政部制裁名單

俄鋁(00486)公布，Jean-Pierre Thomas接獲美國財政部外國資產管理辦公室要求其離任主席及董事的迫切要求，作為美國終止對公司實施制裁的先決條件之一。



公司主席兼董事Jean-Pierre Thomas以公司的最佳利益行事，已接納有關要求，並提出辭任獨立非執行董事，自2019年1月26日起生效；而Philippe Bernard Henri Mailfait已因其他公務安排提出辭任獨立非執行董事，同日起生效。



同時，美國財政部外國資產管理辦公室將公司及其最大股東En+Group Plc(「En+」)自外國資產管理辦公室的特別指定國民及受限制人士名單中剔除，於美國東部標準時間2019年1月27日約下午4時15分即時生效。



此外，今日(28日)En+宣布，其已與嘉能可的若干附屬公司訂立一份證券交換協議及若干其他相關協議。按協議，嘉能可將轉讓公司8.75%股份予En+，代價為En+向嘉能可發行新的環球預託證券，佔En+經擴大股本約10.55%。

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