和嘉控股(00704)公布，獲公司主席及執行董事趙旭光告知，與華亨、廣弘、合晉、信達資產及萬佳訂立合營協議，以成立合營公司。



趙通過附屬公司實益持有公司約51.35%股權；廣弘唯一最終實益持有人為趙；另他全資持有華亨及領南，為華亨直接全資持有之公司。



萬佳為信達資產之直接全資附屬公司，持有中國富強金融集團(00290)約15.47%股權。據協議，廣弘與萬佳於英屬處女群島註冊成立合營公司，前者將認購合營公司之A類具投票權普通股，認購價將以華亨將領南之全部股權轉讓予合資公司；及趙將順旺之全部股權轉讓予合營公司之購買方式結算。萬佳將認購合營公司之B1類不具投票權可轉換優先股，認購價將以(其中包括)轉讓中國富強14.164億股予合資公司將於英屬處女群島註冊成立之全資子公司方式結算。



完成後，廣弘將為合營公司具投票權普通股的唯一持有人，合營公司並須向萬佳配發及發行具有相同數目的不具投票權可轉換優先股。



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