亞洲股市：日股偏軟　澳股休市

美股上日收升；亞洲股市個別發展。日本日經225指數早段跌28點或0.14%，報20,744點。



板塊方面，公用事業股跌1%，金融及地產股齊跌0.5%。個股方面，鈴木汽車跌3.5%，東部製罐及鹿島建設分別跌2%及1.5%。



任天堂跌1.5%。公司Switch新作遊戲《銀河戰士 Prime 4(Metroid Prime 4)》因開發成果不似預期，將重頭開始，將押後推出時間。



Nishi-Nippon Financial升2%；公司計劃回購0.78%股權。



日產汽車升0.6%。公司延遲電池業務銷售至3月29日。



印刷電路板及IC載板供應商Ibiden升0.6%。花旗將其評級調升至「買入」。



首爾綜合指數升2點或0.12%，報2,180點。現代重工業抽升4.8%，大宇造船升近4%，三星電子升0.5%。



澳股假期休市。



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