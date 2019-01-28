委內瑞拉瓜伊多擬控制美國煉油企業Citgo

綜合外媒報道，委內瑞拉自封的臨時總統瓜伊多接受訪問時表示，他正在與軍方和非軍方官員進行對話，以迫使總統馬杜羅下台；另外，過渡政府試圖控制委內瑞拉國家石油公司PDVSA美國子公司Citgo。



據報，規模100億美元的美國煉油企業Citgo Petroleum，為委內瑞拉最重要的海外資產，目前公司正準備阻止其董事會被撤換，並阻止其營收轉至反對黨。



而歐盟則加大對馬杜羅施壓，表示如果在8天內不進行選舉，將承認瓜伊多的總統地位。英國上周三跟隨美國等認可瓜伊多為合法總統。



消息人士透露，馬杜羅政權正力保存放在海外的現金，然而英國央行拒絕馬杜羅政府官員提取價值12億美元黃金，據報之前美國包括國務卿蓬佩奧、國家安全顧問博爾頓等美國高級官員都勸說英國方面幫助阻止馬杜羅政權獲得其海外資產。



據報，委內瑞拉中央銀行持有80億美元外匯儲備，上述12億美元黃金是其中很大一部分，其餘外儲則下落不明。





－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

