A股快報：兩市高開　油股領升

內地股市做好，滬綜指高開13點或0.54%，報2,615點；深成指高開45點或0.6%，至7,641點；滬深300高開18點或0.59%，至3,203點；創業板指數高開6點或0.54%，報1,272點。



板塊方面，石油股領升1.3%，有色金屬股升0.8%，金融、船舶製造及環保股全線升0.7%。



三一重工預期2018年淨利潤按年增182%至202%；股價高開0.6%。



國電電力計劃出售寧夏的兩處電力資產；股價平開，報2.58元人民幣(下同)。



安井食品稱非洲豬瘟核酸檢測陽性的事件存在新增的風險；股價低開1%。



ST康得新跌停，報4.91元。公司昨(27日)晚公布，近期受公司債務違約影響，公司及子公司18.94億元財產被就地查封，6億元募集資金被銀行強行劃轉，還有15億元募集資金被凍結。



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