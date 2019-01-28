【即市分析】洞悉外資取向　捕捉升浪先機…

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：中港股市自滬、深港通相繼開車之後，兩地關係日益緊密。其中互聯互通資金走向，更被視為市場走勢的風向指標。過去數年，南下資金一直超過北上資金，但呢個趨勢似乎開始逆轉。



資料顯示，去年全年滬、深股通的北上資金淨買入約2,942億元人民幣(下同)，按年大增47%；相反南下的港股通則僅有924億元的淨流入，較2017年的3,080億元大降七成。



雖然外資去年大幅進場，但滬綜指全年仍累挫24%，主要受到中美貿易戰及經濟數據不佳的影響。有分析認為，主要沽壓來自於股民及本土機構的恐慌拋售，光是兩市的融資餘額就由逾1萬億降到7,500億元水平，幾乎相等於外資超買的金額，反映內資審慎，外資積極買入的傾向。



北上資金年初至今仍然保持強勁，瑞銀證券最新的陸港通資金追蹤報告中指出，過去兩周北向資金日均淨流入為31.57億元，較前兩個月有較大增幅。其中食物飲品再次成為海外投資者淨流入最大的板塊。該機構在2019年展望中將A股市場國際化作為年度主題之一，預計強勁的外資淨流入A股趨勢有望持續，消費板塊有望最受關注。



事實上，A股估值已跌至低位，在中美貿易戰陰霾下，內地近期加大放水力度，流動性持續改善，加上推出多個國策撐基建、促消費，相關板塊投資價值浮現。另外，A股陸續獲MSCI和富時羅素等國際指數公司納入指數系列，亦有望繼續吸引海外基金加速配置。



睇番滬綜指1月4日跌至2,440點低位後拾級而上，上周已重返2,600點樓上。當然，作為普通小股民，要跟隨外資買A股，隔山打牛風險頗高。港股市場亦有不少中資股跟隨A股氣氛改善，例如中資金融股如內銀股、券商股，近期走勢相繼出現突破。



另外，追蹤A股的ETF如南方A50(02822)及安碩A50(02823)，分別由月內低位累升約一成，若看好A股在資金支流入支持下可望進一步回升，不妨小注跟炒一轉。

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