內地上月工企利潤連跌8個月　創3年新低

國家統計局公布，去年12月全國規模以上工業企業利潤按年跌1.9%，連跌8個月，創2015年12月以來新低，及為去年第2次出現按年負增長。前值為跌1.8%。2018年利潤總額66,351.4億元人民幣(下同)，按年增長10.3%，增速比1至11月份放緩1.5個百分點；2017年增長21%。



2018年規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額18,583.1億元，按年增長12.6%；集體企業實現利潤總額102.2億元，下降1%；股份制企業實現利潤總額46,975.1億元，增長14.4%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額16,775.5億元，增長1.9%；私營企業實現利潤總額17,137億元，增長11.9%。



去年41個工業大類行業中，32個行業利潤按年增加。新增利潤最多的行業主要是，石油和天然氣開採業，利潤增長4.4倍；非金屬礦物製品業，增長43%；黑色金屬冶煉和壓延加工業，增長37.8%。



至於2018年規模以上工業企業主營業務收入利潤率為6.49%，按年提高0.11個百分點。



2018年底規模以上工業企業資產負債率為56.5%，按年降低0.5個百分點。其中，國有控股企業資產負債率為58.7%，按年降低1.6個百分點。

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