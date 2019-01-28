第2季iPhone出貨量　郭明錤料跌幅收窄

最強蘋果分析師、天風國際證券分析師郭明錤最新報告預計，2019年第2季iPhone出貨量按年大跌14%，但已較第1季料跌29%有所收窄。同時，維持今年出貨量在1.88億至1.92億部的預測。



他認為，蘋果公司和iPhone供應鏈近期股價下跌的風險有限，因第2季出貨量有機會優於市場預期。不過，由於中國及新興市場對新iPhone的需求不及預期，該行下調首季出貨量預測，由3,800萬至4,200萬部降至3,600萬至3,800萬部。



據該行調查，iPhone在中國減價，刺激到中國市場的銷售，但貢獻仍有限。料第2季按月出貨量持平，為3,400萬至3,700萬部，略高於市場普遍預期的3,000萬至3,500萬部。



若中美貿易戰不再惡化，在用戶換機需求下，預計第3季出貨量達約4,400萬至4,600萬部，第4季料約6,700萬至7,100萬部。



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