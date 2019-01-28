港股格局：李偉傑料有力挑戰28000點

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，港股周一(28日)開局不錯，但預期本周中成交會開始縮減，因適逢春節假期前夕，加上外圍將有不少變數，包括月底中美貿易談判及聯儲局議息等，投資者料轉趨觀望。



他認為，恒指短期有力挑戰28,000點，下方支持位為27,000點，建議做淡投資者別太進取。



另外，金價重上每安士1,300美元，紫金礦業(02899)可短線追落後，惟該股持有其他貴金屬礦，若其他貴金屬價格下跌，股價會受拖累。至於招金礦業(01818)股價偏高，一旦金價回軟，調整壓力較大，建議投資者可留意追蹤金價的SPDR金ETF(02840)。



至於中國石化(00386)旗下聯合石化期油對沖虧損雖然較市場預期少，但股價反彈空間有限，不宜高追。



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