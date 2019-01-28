【即市分析】人民幣偏強　押注中資金融股？

近期中港股市反覆向上，除因憧憬中美貿易戰有轉機及中央放水外，亦與人民幣在美元回軟下持續反彈有關，而中資金融股亦借助這個勢頭而抽上，咁究竟仲追唔追得過？



睇人民幣走勢前要先睇美元，美匯指數即市跌至95.7水平，近期跌勢主因是憧憬美國年內加息速度大幅減慢，而相對地人民幣前景自然轉趨樂觀。今日(周一)中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價就升至6.7472，為2018年7月以來新高；較上日開市價大升469點子。其中離岸人民幣(CNH)在開市早段就由6.7599，回升至6.7459，最新更報6.7398，可見人仔走勢相對偏強。



從基本面分析，若然人民幣持續轉穩，中資股估值有機會被市場重估，並有利作為百業之母的內銀股盈利前景。至於在A股重新發力下，內險股的投資收入有望增加，再加上人民幣匯價轉穩，在雙重利好下，板塊前景有機會比內銀股更樂觀。



策略上，就算近期港股氣氛改善，但押注時都係揀有規模或夠鑊氣的相對較穩陣。內銀股方面，就以權重股建設銀行(00939)及鑊氣較濃的工商銀行(01398)作主力出擊，前者股價近期拾級而上，即市報6.9元，短期若能在成交配合下上破7元關，應可更上層樓；至於工行股價即市最高見6.03元，可先行觀望短期能否上破6元關阻力再行決定是否追貨，事關該位為去年7月至今重大阻力，相信要一舉上破有難度。



內險股方面，策略上可較進取，中國人壽(02628)及中國平安保險(02318)近期都升得唔，雖然前者出名難炒，但考慮到其股價累跌較深，一於博其跌得深時彈得快，短期又係睇住20元阻力位，成交配合下破位而上不妨順勢追買，目標價25元，止蝕位19元。

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