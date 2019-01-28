人民幣Hibor：隔夜息跌至1.38厘　CNY見6.73

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至1.38厘，1星期至2個月為2.25至2.88厘，3至12個月報3.06至3.57厘。



28/1/2019

隔夜 1.38600厘

1星期 2.25567厘

2星期 2.28767厘

1個月 2.60833厘

2個月 2.88200厘

3個月 3.06000厘

6個月 3.33067厘

12個月 3.57667厘



25/1/2019

隔夜 1.75100厘

1星期 2.50567厘

2星期 2.57367厘

1個月 2.84200厘

2個月 3.00633厘

3個月 3.17700厘

6個月 3.36300厘

12個月 3.60733厘



人民幣兌美元報升，離岸人民幣(CNH)由6.7599，回升至6.7354，最新報6.7457；在岸人民幣(CNY)亦由6.7446，漲至6.7228，最新報6.7358。

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