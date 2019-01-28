科技商機：手機折疊屏市場爭霸戰正式展開

據內媒報道，繼柔宇科技、韓國三星發布折疊屏手機，華為及蘋果等也接連曝光了折疊屏手機的相關專利申請及概念機，折疊屏頓時成為手機市場熱話。



最近小米也加入戰團。小米副總裁林斌上周三突然在微博上載一條短片，片中他在把玩着一部摺屏手機。這款原型機涉及的技術包括柔性摺疊技術及四驅摺疊技術等。然而，最終那家公司成功量產及發售，就要拭目以待。



2018年11月，全球第一款摺疊屏手機—柔派亮相，是由柔宇科技推出。三星指，今年下半年將會發售首款同類型手機「infinity-V」。華為也指，其折疊屏手機也將於2019年世界通信展正式亮相，並在明年3月至4月期間發布。去年底市場發現，蘋果於2018年3月申請的一項可摺疊手機專利。



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