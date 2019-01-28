中國獨角獸企業增至186家　每3.8日有「新獸」出現

胡潤研究院發布《2018胡潤大中華區獨角獸指數》，獨角獸企業在最近1年由120家增至186家，每3.8日發現一家新獨角獸。



是次為該研究院第5次發布獨角獸指數，榜單結合資本市場獨角獸定義篩選出有外地融資及估值超過10億美金的企業。統計是截至2018年12月底。



在2018年，發現97家新獨角獸企業；上榜的186家獨角獸企業整體估值總計逾5萬億元人民幣(下同)，北京仍然是佔據大中華區獨角獸企業最多的城市，合計有79家，佔比42.5%；上海和杭州分列第2及第3位，獨角獸企業數量分別有42家和18家；深圳以15家位列第4。



互聯網金融獨角獸企業總體估值以超1.6萬億元，佔據各行業之首。



據不完全統計，紅杉資本捕獲上榜獨角獸企業49家，騰訊(00700)系和風險投資公司IDG分別捕獲30家和21家；排名前10位的投資機構都捕獲超過10家上榜獨角獸企業。



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