【瑞通推介】資金流望恒指短線回吐

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普公布，已與國會領袖達成臨時協議，結束長達35日的政府局部停擺，撥款重開政府至2月15日。道指上周五收報24,737點，升183點或0.75%。



中國證監會主席換人，另中美本周將舉行新一輪高層貿易談判。恒指上周五(25日)以全日高位27,569點收市，升448點或1.65%。港股已連升4周，創1年以來最長升浪，累漲2,065點或8%。恒指周一(28日)早段繼續呈強，曾升超過200點，上試27,800點水平，連升4個交易日。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾8,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.4億元，反映投資者預期港股連升過後將現整固。



人行宣布創設央行票據互換工具(CBS)，鼓勵銀行通過發行永續債來補充資本。此外，保險機構可投資商業銀行發行的無固定期限資本債券。中國人壽去年走勢跑輸同業，但自從1月中公布去年保費收入後，股價轉強並維持向上走勢。上周五更急升逾4%，即市高位見19.72元。周一早段股份再升約1%，觸及20元水平，進一步守穩250天線，重返去年7月以來水平。上周五有逾150萬元淨流出其好倉，同日淡倉則錄逾150萬元淨流入。



內地下發第四批遊戲版號，其中騰訊控股有兩款遊戲獲批。有券商認為，集團今年遊戲收入前景正在改善，監管風險得以紓緩。股份上周五借消息炒起4.12%，以全日高位343.8元收市，結束3連跌。股份周一早段繼續靠穩，一度重上349元，重回去年8月時水平。上周五共錄約9.77億元北水淨流入該股。輪證資金流方面，上周五有逾6,900萬元淨流出其好倉，同日淡倉淨流入逾2,500萬元。



近期被熱炒5G概念的中國移動，上周四(24日)創82.45元約1年高位後，翌日逆市回調近1.5%，險守81元和10天線收市。日前北京市印發5G發展方案，至2022年，北京市運營商5G網絡投資累計超過300億元人民幣，有券商預料方案可利好5G的產業鏈。該股周一早段回升逾1%，重上82元，近期高位82.45元為即市阻力。上周五有逾190萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入逾1,700萬元。



中國證監會換帥。另人行上周五實施了年內第二輪降准0.5個百分點，配合人行設立CBS，被市場視為變相進一步放水，A股靠穩。南方A50上周五升近2%，一度升越12.5元，創1個月高，年內累升近9%，周一早段續升逾1%，曾高見12.7元，連升4日。上周五有逾120萬元淨流出其好倉，5日累計淨流出逾210萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿13.7倍。輕微價外、中短期沽證(14724)，行使價26,000點，2019年5月到期，實際槓桿11.7倍。



國壽輕微價外、中短期購證(24869)，行使價21.05元，2019年6月到期，實際槓桿7.7倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(16834)，行使價370.2元，2019年5月到期，實際槓桿8.6倍。輕微價外、中短期沽證(16460)，行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿6.6倍。



中移輕微價外、中短期購證(22891)，行使價90.9元，2019年5月到期，實際槓桿11.9倍。輕微價外、中短期沽證(16118)，行使價73.8元，2019年6月到期，實際槓桿8.7倍。



南方A50貼價、中短期購證(14461)，行使價13.3元，2019年5月到期，實際槓桿10.4倍。



工行貼價、中年期購證(16451)，行使價6.28元，2019年8月到期，實際槓桿6.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(63051)，收回價26,810點，槓桿比率27倍。熊證(61094)，收回價28,290點，槓桿比率35倍。



國壽牛證(63072)，收回價17.41元，槓桿比率6.6倍。熊證(59631)，收回價21.5元，槓桿比率8.3倍。



騰訊牛證62524，收回價：320.1元，槓桿比率10.2倍。



騰訊熊證(63067)，收回價369.9元，槓桿比率13.2倍。



中移牛證(61129)，收回價77.38元，槓桿比率14.1倍。熊證(69870)，收回價86.88元，槓桿比率9.2倍。



工行牛證(61109)，收回價5.43元，槓桿比率9.4倍。熊證(63088)，收回價6.72元，槓桿比率5.7倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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