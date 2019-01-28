【午市重點睇】人民幣高見6.73　圓匯報109.3

●美匯指數在亞洲市企95.7；圓匯報109.3；歐元兌美元企1.141；英鎊報1.319。港匯報7.845。離岸及在岸人民幣分別漲至6.74及6.73。金價企1,302美元，布油報61.3美元，紐油報53.3美元。



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