【即市分析】中國中車有望回升

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：恒指上周五收市突破去年12月高位後，今日(周一)繼續反彈，氣氛似有改善。不過今年內地實體經濟仍面臨放緩危機，相信即使大市回暖，資金焦點仍將放於較穩陣的國策扶持行業，基建鐵路股可繼續看高一線。中國中車(01766)日前獲大行唱好，現報7.88元，升0.3%。



事實上，內地近期持續出台多種經濟刺激措施，包括減稅降費、提前地方債發行、降準等等。另國家發改委早前亦已密集批覆一批基礎設施建設項目，內地冀望扶持經濟的決心可見一斑。摩根大通日前報告指出，中國鐵建(01186)今年的整體鐵路資本開支將維持在高水平，加之內地地鐵項目審批自去年第四季起已重新啟動，故仍看好此板塊。



該行預計，未來獲政府支持的項目總數將會大幅增加，重申對中國基建工程與建設的正面看法，行業中首選中國中車。走勢上，中國中車本月初見高位8.18元後現回調整固，近日跌至去年7月至今延伸的升軌約7.5元有支持，並緩緩回升，MACD熊叉持續收窄，料後市可反覆上試8.3元，7.6元未宜有失。

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