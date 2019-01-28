【高盛推介】跟進恒指牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(28日)上升。美國總統特朗普與民主黨達成協議，政府重新運作3個星期至2月15日。中美雙方將於周二(29日)會面商討貿易問題。



恒指上周五發力上升，收市升448點。周一(28日)早段升勢持續，高開126點，最高見27,790點，再次突破3個月高位。



觀察上周五恒指牛熊證資金流向，可見資金傾向沽出牛證及部署熊證。當中牛證錄得約6,160萬元資金流出，而熊證則錄得約1.12億元資金流入。認股證方面，則見資金繼續追捧認沽證，過去9個交易日皆錄得資金流入，合共約1.79億元。



周一再有新一批貼價牛證新上市。投資者如計劃部署，可留意當中的恒指牛證(64290)，收回價27,181點，行使價27,081點，換股比率10,000，槓桿比率46.3倍，為現時所有牛證中最貼價的產品之一，亦是槓桿最高的選擇。



以及可留意收回價稍遠一點的恒指牛證(63977)，收回價27,090點，行使價26,990點，換股比率10,000，槓桿比率40.8倍，為相同收回價牛證中槓桿最高的選擇。



投資者如計劃部署熊證，貼價的選擇可留意恒指熊證(69414)，收回價27,938點，行使價28,038點，換股比率10,000，槓桿比率84.1倍。



以及可留意收回價稍遠一點，在28,000至28,150點間的熊證(62238)及熊證(63092)，皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。



熊證62238，收回價28,028點，行使價28,128點，換股比率10,000，槓桿比率69.4倍。熊證63092，收回價28,128點，行使價28,228點，換股比率10,000，槓桿比率55.5倍。



投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約5.4%，年期約兩個月的沽證(15764)，行使價26,268點，2019年3月28日到期，實際槓桿19.4倍，為行使價26,000至27,500點間、3月份到期產品中，槓桿最高的選擇。



以及可留意價外幅度約7.2%，年期約兩個月的沽證(28769)，行使價25,768點，2019年3月28日到期，實際槓桿19.8倍，為行使價25,500至27,500點間、3月份到期產品中，槓桿最高的選擇。



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