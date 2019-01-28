樓價UPDATES：大埔新盤向隅客回流二手市場

受大埔新盤帶動，抽籤未如理想的上車客回流二手市場，刺激大埔二手交投量，最新有大埔中心以575萬港元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●小西灣藍灣半島6座低層B室，實用面積811方呎，三房間隔，望將軍澳南全海景，以2.85萬元租出，實用呎租35元。



●西灣河柏匯中層F室，實用面積211方呎，開放式間隔，獲租客以1.35萬元租出，實用呎租64元。



●上環雍翠臺2座中層B室，實用面積395方呎，原則三房，後改成一房間隔，以2.48萬元租出，實用呎租62.8元。



●西營盤嘉輝花園C座低層1室，實用面積281方呎，一房間隔，以520萬元易手，實用呎價18,505元，屬市價成交。



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新界區

●東涌東環5B座高層6室，實用面積480方呎，兩房間隔，原開價650萬元放售，經議價後減價12萬元或約1.8%，最後以638萬元沽出，實用呎價13,292元。



●馬鞍山曉峰灣畔3座中層D室，實用面積482方呎，兩房間隔，原開價650萬元，議價後以638萬元易手，實用呎價13,237元。



●粉嶺維也納花園2座高層F室，實用面積732方呎，三房間隔，以每月1.52萬元獲承租，原叫價1.6萬元，經議價後減價800元或5%，實用呎租21元。



●大埔中心1座高層H室，實用面積409方呎，兩房間隔，原開價600萬元，議價後減價25萬元，以575萬元易手，實用呎價14,059元。



●粉嶺帝庭軒1座低層A室，實用面積419方呎，兩房間隔，原開價540萬元，議價後以522萬元獲承接，實用呎價12,458元。



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