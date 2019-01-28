科技商機：京東投資的JDG電競戰隊落戶北京

1月27日，JDG京東電子競技俱樂部在北京24H·齒輪場舉行了主場開幕儀式，並將主場命名為「拯救者JDG電子競技中心(Legion JDG Arena)」。這也是第二支選擇北京作為主場城市的電競俱樂部。



JDG戰隊(全稱JD-GAMING)，成立於2017年5月20日，由京東集團聯合原初集團投資成立，於2018賽季正式加入LPL聯賽。除了《英雄聯盟》電競分部外，JDG京東電子競技俱樂部旗下還包括《絕地求生》和《皇室戰爭》兩個電競分部。



從《英雄聯盟》賽事官方宣布啟動主客場計劃起，LPL聯賽目前已經有6個電競俱樂部擁有自己的主場城市，分別是LGD(杭州)、OMG(成都)、Snake(重慶)、WE(西安)、RNG(北京）及JDG(北京)。



JDG電子競技俱樂部總經理葉靖波表示，希望JDG主場未來可以成為北京地標似的電競文化中心。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm