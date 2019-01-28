穆迪報告︰主要央行放慢緊縮　全球經濟日形悲觀

穆迪一份研究報告表示，人們對全球經濟前景日益感到悲觀，歸因是對世界主要央行政策緊縮預期降溫。



聯儲局今年最多只會加息兩次，而不是先前預期的3到4次；歐洲央行加息時間也會從先前預測的下半年推遲到2020年。報告指，伴隨世界主要經濟體經濟增長普遍減速，加上風險平衡開始偏向下行，聯儲局、歐洲央行和日本央行這世界三大央行如今都已發出了觀望信號。



穆迪觀點發生變化，一定程度上是因為聯儲局近來強調需要「耐心」和「謹慎」。而目前不確定因素很多，包括中美貿易談判、中國經濟增長放緩、歐洲疲軟的增長數據，市場人氣出現變化等。美國政府停擺亦給經濟數據留下了漏洞。此外，日本的通脹前景現已變得更加黯淡，意味今年或2020年收緊貨幣政策不能指望。



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