【高盛推介】騰訊輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(25日)大幅反彈，收市升約4.1%。周一(28日)早段繼續上升，最高見349港元。



國家新聞出版廣電總局公布第四批獲發版號遊戲名單，當中騰訊旗下兩款遊戲獲批。有券商料今年公司遊戲收入前景正在改善，監管風險得以紓緩。及料今年手遊收入預測為按年升27%，但並不計及重點手遊《絕地求生》的貢獻。該行維持「增持」投資評級，目標價375元。



觀察個股認股證資金流向，可見資金於上周五騰訊大幅上升時轉向部署認沽證，錄得約2,210萬元資金流入，為上周五最多資金流入的個股相關資產。牛熊證方面，亦見上周五資金傾向部署熊證，錄得約360萬元資金流入，而牛證則錄得約1,190萬元資金流出。進而觀察港股通(滬)資金流向，則見上周五北水大手吸納該股，錄得約10.1億元資金淨買入股份。



投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約11%，年期約兩個月的騰訊沽證(16977)，行使價310元，2019年3月27日到期，實際槓桿13.5倍，為行使價300至335元間、3月份到期、街貨量低於30%產品中，槓桿最高的選擇。



以及可留意價外幅度約14%，年期約3個月的沽證(16927)，行使價300.68元，2019年4月16日到期，實際槓桿11.9倍，為類近條款的3隻產品中，槓桿最高及街貨最低的選擇。



投資者如計劃部署牛證，可留意牛證(64715)，收回價339.98元，行使價337.98元，換股比率100，槓桿比率27.6倍，為現時所有牛證中最貼價及槓桿最高的選擇。



相反，投資者如計劃部署認沽證，可留意熊證(60289)，收回價360.88元，行使價362.88元，換股比率100，槓桿比率22.5倍，為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。



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認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。



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